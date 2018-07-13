Экс-тренер «Атлетико» назвал игрока-открытие ЧМ-2018 

Бывший главный тренер мадридского «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал предстоящую встречу команд Франции и Хорватии в финале чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
"Франции точно не будет легко. Индивидуальный класс лидеров сборной Хорватии — Луки Модрича, Ивана Перишича, Марио Манджукича и Ивана Ракитича — скажется на ходе игры", — сказал тренер.
Специалист отметил, что в составе «трехцветных» выступает форвард Килиан Мбаппе, который, по его мнению, является главным открытием мундиаля.
"Но и мастерство Антуана Гризманна и Поля Погба очень велико, а Мбаппе — настоящее открытие этого чемпионата мира. Кроме того, Франция более организованно играет в обороне. Эти нюансы должны помочь ей с небольшим перевесом победить Хорватию", — заключил специалист.
Финал мирового первенства состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».
Ранее известный тренер призвал преждевременно не отдавать победу Франции на ЧМ-2018.