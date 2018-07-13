Экс-тренер «Атлетико» назвал игрока-открытие ЧМ-2018

Бывший главный тренер мадридского «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал предстоящую встречу команд Франции и Хорватии в финале чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия»

Специалист отметил, что в составе «трехцветных» выступает форвард Килиан Мбаппе, который, по его мнению, является главным открытием мундиаля.

"Но и мастерство Антуана Гризманна Поля Погба очень велико, а Мбаппе — настоящее открытие этого чемпионата мира. Кроме того, Франция более организованно играет в обороне. Эти нюансы должны помочь ей с небольшим перевесом победить Хорватию", — заключил специалист.

Финал мирового первенства состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Ранее известный тренер призвал преждевременно не отдавать победу Франции на ЧМ-2018.