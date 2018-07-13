Хавьер Агирре: «Франции точно не будет легко в финале ЧМ-2018»

Бывший главный тренер «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре уверен, что сборной Франции не будет легко в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии​. Тем не менее, он верит в победу французов.

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)

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