Ещё
Хавьер Агирре: «Франции точно не будет легко в финале ЧМ-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавьер Агирре: «Франции точно не будет легко в финале ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Бывший главный тренер «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре уверен, что сборной Франции не будет легко в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии​. Тем не менее, он верит в победу французов.
— Франции точно не будет легко. Индивидуальный класс лидеров сборной Хорватии — Луки Модрича, Ивана Перишича, Марио Манджукича и Ивана Ракитича — скажется на ходе игры, — цитируют "Известия" Агирре. — Но и мастерство Антуана Гризманна и Поля Погба очень велико, а Кильян Мбаппе — настоящее открытие этого чемпионата мира. Кроме того, Франция более организованно играет в обороне. Эти нюансы должны помочь ей с небольшим перевесом победить Хорватию.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Спорт-Экспресс: последние новости
"Рейнджерс" одержал победу в первом официальном матче при Джеррарде "Звездные войны" в реальности! Бельгийскую студию посетила голограмма Азара Симон Миньоле: "Логистика на ЧМ-2018 была лучше, чем на ЧМ-2010 и Евро-2016"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ142
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение