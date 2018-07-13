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Эммануэль Амунике: «У Хорватии нет такого опорника, как Канте»
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Эммануэль Амунике: «У Хорватии нет такого опорника, как Канте» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Бывший игрок сборной Нигерии​ Эммануэль Амунике считает, что фаворитом финала чемпионата мира-2018 является Франция. Также он считает, что решающим фактором может стать полузащитник Н'Голо Канте.
— У каждой команды очень сильная средняя линия, есть и индивидуально сильные футболисты в атаке, — цитируют "Известия" Амунике. — Но у Хорватии нет такого опорного хавбека, как Н’Голо Канте, способного закрыть центр поля и не дать развернуться сопернику. За счет него французы отлично обороняются и почти не пропускают.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
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