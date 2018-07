Фелипе Андерсон прилетел в Англию для подписания контракта с «Вест Хэмом»

Вингер «Лацио» Фелипе Андерсон в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Вчера 25-летний бразилец прилетел в Англию. Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Андерсон сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.

Felipe Anderson has arrived at Heathrow airport and is on his way! 👀 pic.twitter.com/NwxRjZNOqv

— Wᴇsᴛ Hᴀᴍ Sᴏᴄɪᴀʟ (@WestHamSocial) 12 июля 2018 г.