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Фелипе Андерсон прилетел в Англию для подписания контракта с «Вест Хэмом»
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Фелипе Андерсон прилетел в Англию для подписания контракта с «Вест Хэмом» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Вингер «Лацио» Фелипе Андерсон в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Вчера 25-летний бразилец прилетел в Англию. Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Андерсон сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.
Фелипе Андерсон за 30 миллионов евро перейдет в «Вест Хэм»
Felipe Anderson has arrived at Heathrow airport and is on his way! 👀 pic.twitter.com/NwxRjZNOqv
— Wᴇsᴛ Hᴀᴍ Sᴏᴄɪᴀʟ (@WestHamSocial) 12 июля 2018 г.
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