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«Реал» готов заплатить £150 млн за Азара
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«Реал» готов заплатить £150 млн за Азара 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" готов заплатить за крайнего полузащитника лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара около £150 млн, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, «сливочные» ищут замену португальцу Криштиану Роналду, оформивший на этой неделе переход в туринский «Ювентус» за £100 млн  Руководство «Реала» уверено в покупке Азара, так как капитан национальной Бельгии признался, что мечтает играть в составе испанского клуба. Плюс ко всему, он не спешит подписывать новый контракт с «Челси», несмотря на увеличение заработной платы.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее бельгийский телеканал взял интервью у голограммы Азара.
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