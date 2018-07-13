«Реал» готов заплатить £150 млн за Азара 

Мадридский "Реал" готов заплатить за крайнего полузащитника лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара около £150 млн, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, «сливочные» ищут замену португальцу Криштиану Роналду, оформивший на этой неделе переход в туринский «Ювентус» за £100 млн Руководство «Реала» уверено в покупке Азара, так как капитан национальной Бельгии признался, что мечтает играть в составе испанского клуба. Плюс ко всему, он не спешит подписывать новый контракт с «Челси», несмотря на увеличение заработной платы.
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Ранее бельгийский телеканал взял интервью у голограммы Азара.