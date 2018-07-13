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РУСАЛ поставит медали для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
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РУСАЛ поставит медали для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Один из крупнейших в мире производителей алюминия стал официальным поставщиком XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в категории «Наградные комплекты».
В рамках партнерства для победителей и призеров Универсиады-2019 РУСАЛ поставит более 1400 наградных и подарочных медалей разного достоинства, более 1400 наградных значков, а также футляры для медалей и значков. Основной корпус медалей будет выполнен из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами (золото, серебро, бронза).
Для изготовления медалей и значков техническими специалистами была разработана специальная технология сборки, учитывающая ограниченный тираж производства, особенности работы с ювелирными вставками, а также обеспечивающая максимальную защиту изделий от повреждений, в том числе с учетом климатических особенностей Красноярского края. Алюминий, использующийся в сплавах, произведут на красноярском алюминиевом заводе по новейшей экологичной технологии инертного анода, которая находится в завершающей стадии промышленных испытаний. Применение технологии инертного анода означает глобальное снижение экологической нагрузки в алюминиевом производстве, так как при производстве металла выделяется кислород.
«Партнерство в важнейшем для страны спортивном событии — Зимней универсиаде — 2019 — очень значимо для компании: мы активно поддерживаем любительский спорт, регулярно проводим масштабные соревнования в своем многотысячном коллективе, а проект компании «На лыжи» объединил более 70 тысяч любителей спорта в пяти регионах. Красноярск к тому же является для нас одним из ключевых городов, алюминий для медалей будет произведен на КрАЗе, поэтому молодые спортсмены увезут с собой частичку Красноярска, наши медали будут напоминать им о красноярских победах», — отметил президент РУСАЛа Владислав Соловьев.
Также в рамках партнерства представители компании примут участие в одном из самых зрелищных мероприятий, предваряющих Зимнюю универсиаду — 2019 — Эстафете огня. Сотрудники компании будут в рядах факелоносцев в Москве, Красноярске, Екатеринбурге, Иркутске, Абакане и Ачинске. Эстафета огня стартует в сентябре 2018 года и продлится до официального старта Студенческих игр 2 марта 2019 года.
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