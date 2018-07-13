«Манчестер Юнайтед» может выложить 66 миллионов долларов за защитника «Лестера»

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы предложить за 25-летнего футболиста 66 миллионов долларов.

Также отмечается, что руководство «Лестера» намеренно сохранить Магуайра в своем составе, повысив заработную плату.

В минувшем сезоне АПЛ 25-летний Магуайр провел за «Лестер» 38 матчей и забил два гола. Также защитник принимает участие на чемпионате мира в составе сборной Англии, сыграл в шести матчах и забил один гол.

Напомним, в матче за бронзу ЧМ-2018 английская сборная сыграет с Бельгией, встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, начало в 17:00 (мск).