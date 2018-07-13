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«Манчестер Юнайтед» может выложить 66 миллионов долларов за защитника «Лестера»
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«Манчестер Юнайтед» может выложить 66 миллионов долларов за защитника «Лестера» 

Советский спорт 2 часа назад
Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы предложить за 25-летнего футболиста 66 миллионов долларов.
Также отмечается, что руководство «Лестера» намеренно сохранить Магуайра в своем составе, повысив заработную плату.
В минувшем сезоне АПЛ 25-летний Магуайр провел за «Лестер» 38 матчей и забил два гола. Также защитник принимает участие на чемпионате мира в составе сборной Англии, сыграл в шести матчах и забил один гол.
Напомним, в матче за бронзу ЧМ-2018 английская сборная сыграет с Бельгией, встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, начало в 17:00 (мск).
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