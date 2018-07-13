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Комсомольчане привезли с Сахалина золото и бронзу
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Комсомольчане привезли с Сахалина золото и бронзу 

Хабаровский край сегодня 7 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Яхтсмены города Юности привезли награды с региональных соревнований, которые проходили на Сахалине. Теперь впереди у них межрегиональные соревнования — Кубок «Семь футов» во Владивостоке.
— Соперники были довольно сильными и предугадать исход было невозможно. Успех заплыва зависит от разных факторов: удачного старта, потраченного времени на том или ином этапе дистанции, крена судна — а если перевернешься, то здесь вообще пиши пропало, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» тренер юных яхтсменов Сергей Рыловский.
Ребята сразились со спортсменами из Хомска, Ванино и Невельска и привезли одно «золото» и три бронзы. Что касается организации, то в этом плане было, как всегда, все на высоте.
— Единственное, проблемы были с жильем — в гостинице, в которой мы поселились, было холодно, а из подвала «доносились» неприятные запахи. Надеюсь, в сентябре, когда мы приедем на очередные соревнования, условия будут лучше, — выразил сожаление собеседник.
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