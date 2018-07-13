Городские объекты к Универсиаде благоустроят до конца 2018 года

12 июля глава Красноярска Сергей Еремин и статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Владислав Гасумянов проконтролировали готовность объектов Универсиады-2019 и территорий, которые должны привести в порядок перед началом студенческих игр.

«Норникель» является генеральным партнером зимней Универсиады-2019. Компания выделяет деньги на благоустройство набережных Енисея и Качи, а также на оснащение Коммунального моста цветодинамической подсветкой. Кроме того, за счет средств партнера рядом с «Бобровым логом» появится новый городской парк с велопешеходным переходом. Благоустройство зоны около фанпарка также взяла на себя компания «Норникель» — вдоль дорог, ведущих к комплексу, появятся декоративные экраны, деревья и современная «умная» остановка с Wi-Fi-доступом и USB-зарядкой.

На реализацию этих проектов выделено 350 млн рублей. Задача города — организовать работы «под ключ».

Отметим, что на совещании в фанпарке представители красноярских властей и компании «Норникель» подвели первые итоги программы благоустройства городских объектов. Указанные работы планируется завершить до конца 2018 года. Работы, связанные с согласованием проектно-сметной документации, закончат в ближайшее время.

Напомним, что к Универсиаде-2019 проводится реконструкция «Бобрового лога». Во время студенческих игр объект примет соревнования по горным лыжам. На территории строится спортивно-тренерский блок, прокладывается система видеотрансляции, создается интегрированная система безопасности. Также в фанпарке расширили горнолыжные трассы и построили вертолетную площадку. Работы по реконструкции объекта практически завершены.

По материалам компании «Норникель»

Фото: компания «Норникель»