Ещё
Городские объекты к Универсиаде благоустроят до конца 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Городские объекты к Универсиаде благоустроят до конца 2018 года 

sibnovosti.ru 4 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
12 июля глава Красноярска Сергей Еремин и статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Владислав Гасумянов проконтролировали готовность объектов Универсиады-2019 и территорий, которые должны привести в порядок перед началом студенческих игр.
«Норникель» является генеральным партнером зимней Универсиады-2019. Компания выделяет деньги на благоустройство набережных Енисея и Качи, а также на оснащение Коммунального моста цветодинамической подсветкой. Кроме того, за счет средств партнера рядом с «Бобровым логом» появится новый городской парк с велопешеходным переходом. Благоустройство зоны около фанпарка также взяла на себя компания «Норникель» — вдоль дорог, ведущих к комплексу, появятся декоративные экраны, деревья и современная «умная» остановка с Wi-Fi-доступом и USB-зарядкой.
На реализацию этих проектов выделено 350 млн рублей. Задача города — организовать работы «под ключ».
Отметим, что на совещании в фанпарке представители красноярских властей и компании «Норникель» подвели первые итоги программы благоустройства городских объектов. Указанные работы планируется завершить до конца 2018 года. Работы, связанные с согласованием проектно-сметной документации, закончат в ближайшее время.
Напомним, что к Универсиаде-2019 проводится реконструкция «Бобрового лога». Во время студенческих игр объект примет соревнования по горным лыжам. На территории строится спортивно-тренерский блок, прокладывается система видеотрансляции, создается интегрированная система безопасности. Также в фанпарке расширили горнолыжные трассы и построили вертолетную площадку. Работы по реконструкции объекта практически завершены.
По материалам компании «Норникель»
Фото: компания «Норникель»
sibnovosti.ru: последние новости
В Новосибирске стартовала детская парусная регата На Ангарской птицефабрике в партии продукции выявили сальмонеллу Красноярский футболист живет в номере Криштиану Роналду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли43
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение