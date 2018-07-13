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Симон Миньоле: «Бельгия серьезно настроена бороться за 3-е место»
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Симон Миньоле: «Бельгия серьезно настроена бороться за 3-е место» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Голкипер сборной Бельгии Симон Миньоле настраивается на победу над Англией в матче за 3-е место чемпионата мира-2018. Вратарь с нетерпением ждет предстоящую игру.
— Как оцениваете шансы своей команды в матче за третье место?
— Посмотрим, — цитируют "Известия" Миньоле. — Пока надо осознать, что произошло в полуфинале, пережить этот момент. Но в любом случае я с нетерпением жду предстоящего матча с Англией. Поскольку мы серьезно настроены бороться за третье место.
Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)
Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
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