Симон Миньоле: «Бельгия серьезно настроена бороться за 3-е место»

Голкипер сборной Бельгии Симон Миньоле настраивается на победу над Англией в матче за 3-е место чемпионата мира-2018. Вратарь с нетерпением ждет предстоящую игру.

— Как оцениваете шансы своей команды в матче за третье место?

— Посмотрим, — цитируют "Известия" Миньоле. — Пока надо осознать, что произошло в полуфинале, пережить этот момент. Но в любом случае я с нетерпением жду предстоящего матча с Англией. Поскольку мы серьезно настроены бороться за третье место.

Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)

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