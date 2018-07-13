Дикая утка выводит птенцов в самом центре Хабаровска

Необычная достопримечательность появилась в парке «Динамо» Хабаровска. Дикая утка облюбовала грязный водоём в самом центре города и вывела целый выводок из шести птенцов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В пруду недалеко от полуразвалившихся бараков около третьего городского пруда прохожие ежедневно наблюдают прячущихся среди полузатопленных автопокрышек, плавающих бутылок из-под пива и зарослей камыша стремительно растущих утят.

Как рассказали жители близлежащих бараков, утка этот водоём впервые облюбовала ещё три года назад. Вывела птенцов, осенью они встали на крыло и улетели в тёплые края. С тех пор птица каждый год прилетает в парк «Динамо» и устраивает там гнездо. Местные мальчишки пытались кидать в выводок камни, владельцы собак натравливали на птенцов своих питомцев.

Однако даже это не отпугнуло решительную утку, которая упорно остаётся с выводком в самом центре города. В этом она схожа с некоторым жильцами ветхого фонда, которые отказываются переселяться в предложенные им квартиры в других районах Хабаровска, предпочитая оставаться в полуразрушенных бараках, зато на «красной линии».

— Утка живёт фактически в сточных водах. Понятно, что тут много головастиков, другой живности, пищи ей и её птенцам хватает. Но хорошо бы этот водоём облагородить, хотя бы чуть-чуть почистить, — считает житель Хабаровска Евгений Гобелко.

ИА «Хабаровский край сегодня» ещё летом 2017 года писало, что парк «Динамо» планируется благоустроить в рамках проекта «Городская среда» за 49 миллионов рублей.

В пресс-службе городской администрации отметили, что в этом году в парке «Динамо» планируется провести санитарные рубки. Полностью осуществить масштабный проект реконструкции за один год нереально.

Часто бывающие в «Динамо» хабаровчане в беседах с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» выразили надежду, что реконструкция не нанесёт ущерба чудом сохранившимся в парке уголкам дикой природы. По их словам, это единственное место в центре города, где можно собирать грибы и папоротник, там цветут также красивейшие пионы.