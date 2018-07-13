Чемпионат по парусному спорту 

С 13 по 16 июля в акватории Верх-Исетского пруда пройдет Чемпионат Уральского федерального округа по парусному спорту «Рикошет 747».
Дисциплина: «Класс — крейсерские яхты ORC», гонки флота.
«Губернский яхт-клуб «Коматек».
Открытие 13 июля в 18:00 Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Кирова, 40 Центр карты:
56.840330067865715,60.54812099999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.84033,60.548121
Дата:
с пятница, июля 13, 2018 по понедельник, июля 16, 2018
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18:00 Количество просмотров: