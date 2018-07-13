Чемпионат по парусному спорту

С 13 по 16 июля в акватории Верх-Исетского пруда пройдет Чемпионат Уральского федерального округа по парусному спорту «Рикошет 747».

Дисциплина: «Класс — крейсерские яхты ORC», гонки флота.

«Губернский яхт-клуб «Коматек».

Открытие 13 июля в 18:00 Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Кирова, 40 Центр карты:

56.840330067865715,60.54812099999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.84033,60.548121

Дата:

с пятница, июля 13, 2018 по понедельник, июля 16, 2018

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