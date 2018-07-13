Известный тренер призвал преждевременно не отдавать победу Франции на ЧМ-2018

Участник пяти чемпионатов мира в качестве главного тренера сборных Бора Милутинович высказал свое мнение о фаворите финала чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия»

В финал мундиаля встретятся команды Франции и Хорватии. По мнению Милутиновича, у балканской сборной будет психологическое преимущество.

"Сейчас хорваты на небывалом кураже, поскольку уже прыгнули выше головы и добились невероятного успеха. В отличие от французов они психологически раскрепощены и не скованы давлением публики, ожидающей от них результата. Это может сказаться в пользу Хорватии.

Поэтому рано вешать золотые медали на шею сборной Франции — игра будет очень непредсказуемой", — заявил специалист.

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Ранее олимпийский чемпион назвал фаворита финала ЧМ-2018.