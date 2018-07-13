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Эрик Дайер: Маленькие моменты делают большую игру
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Эрик Дайер: Маленькие моменты делают большую игру 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: Советский спорт
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"Мне кажется, что сборная Хорватии смогла проявить не только максимальную концентрацию в матче, но и характер, за счет чего и добилась победы. К тому же мы упустили массу голевых моментов. Эти моменты, которые мы не смогли реализовать, стали в итоге ключевыми. Я смотрел игры турнира, в том числе игру, и результат всех этих игр заключается в том, что маленькие моменты делают большую игру. Нам нужно быть максимально собранными 24 на 7, потому что разница была очень невелика, и мы в очередной раз в этом убедились", — приводит слова Дайера ТАСС.
В матче за 3 место Англия сыграет с Бельгией, встреча состоится 14 июля в Москве, начало в 17:00 (мск).
Финальная встреча ЧМ-2018 между Францией и Хорватией состоится 15 июля в «Лужниках», начало в 18:00 (мск).
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