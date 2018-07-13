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Pornhub оценил способности Неймара симулировать
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Pornhub оценил способности Неймара симулировать 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сайт для взрослых Pornhub отметил способности капитана сборной Бразилии по футболу 26-летнего Неймара, запомнившегося болельщикам мирового первенства постоянными падениями, в категориях «симуляция», «публичное унижение» и «плач».
Администраторы сайта для взрослых опубликовали в Twitter коллаж из фотографий футболиста, на которых он картинно валяется на газоне в разных позах.
«Мы обновили следующие категории: симуляция, публичное унижение и плач», — говорится в сообщении Pornhub в соцсети
Напомним, за четыре матча чемпионата мира по футболу Неймар после нарушений правил пролежал на газоне почти 14 минут. Однако это не спасло сборную Бразилии от вылета с мирового первенства.
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