Pornhub оценил способности Неймара симулировать

Сайт для взрослых Pornhub отметил способности капитана сборной Бразилии по футболу 26-летнего Неймара, запомнившегося болельщикам мирового первенства постоянными падениями, в категориях «симуляция», «публичное унижение» и «плач».

Администраторы сайта для взрослых опубликовали в Twitter коллаж из фотографий футболиста, на которых он картинно валяется на газоне в разных позах.

«Мы обновили следующие категории: симуляция, публичное унижение и плач», — говорится в сообщении Pornhub в соцсети

Напомним, за четыре матча чемпионата мира по футболу Неймар после нарушений правил пролежал на газоне почти 14 минут. Однако это не спасло сборную Бразилии от вылета с мирового первенства.