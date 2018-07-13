Бывший игрок «Авангарда» продолжит карьеру в «Северстали» 

Воспитанник челябинского хоккея Николай Лемтюгов находится в Череповце на просмотре. Хоккейный клуб «Северсталь» заключил пробный контракт с 32-летним нападающим Николаем Лемтюговым. Уроженец Миасса пройдет с череповчанами предсезонную подготовку, после чего будет принято окончательное решение о сотрудничестве.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Лемтюгов защищал цвета 10 команд: «Северстали», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Металлурга», «Атланта», «Трактора», «Сибири», "Спартака", «Авангарда» и «Югры». Самым продолжительным по времени оказалось его пребывание в Омске, где он отыграл 4 сезона. Особенно успешно для Николая сложился чемпионат 2016/2017 (64 игры — 40 (22+18) очков), по итогам которого болельщики «ястребов» признали его лучшим игроком команды. Всего в КХЛ на его счету 416 игр, 93 заброшенные шайбы и 81 результативная передача.