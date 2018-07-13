Далер Кузяев: Во время матча против Хорватии испытал все: от гнева до эйфории

— Какой матч стал самым сложным с точки зрения эмоций? — С хорватами. Мы повели в счете, потом пропустили. Второй гол нам забили в добавленное время, — приводит слова Кузяева «Матч ТВ». — Из последних сил пытались сравнять, и в итоге получилось. Плюс нервная серия пенальти. Я испытал всю палитру эмоций от гнева до эйфории и разочарования. Эмоционально был просто выхолощен.

— Сложнейший матч с физической точки зрения? — Однозначно с испанцами. Я же вышел впервые на турнире в основе. Они постоянно владели мячом и приходилось долго бегать, вообще не дотрагиваясь до мяча. К этому невозможно привыкнуть. Мне кажется, именно тогда сильно улучшил свою статистику по километражу.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пен).