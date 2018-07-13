«Наполи» интересуется полузащитником «Баварии»

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник неаполитанцев продолжает комплектовать состав команды. Анчелотти работал с Мартинесом, когда был главным тренером «Баварии».

Хавбек выступает за мюнхенский клуб с 2012 года.

В прошедшем сезоне он вышел на поле в 22 матчах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Карима Бензема. СМИ сообщали, что Анчелотти хочет приобрести нападающего мадридского "Реала"

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен вернуть из аренды Хамеса Родригеса.