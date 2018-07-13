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«Наполи» интересуется полузащитником «Баварии»
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«Наполи» интересуется полузащитником «Баварии» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти планирует приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса, сообщает "Советский спорт".
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник неаполитанцев продолжает комплектовать состав команды. Анчелотти работал с Мартинесом, когда был главным тренером «Баварии».
Хавбек выступает за мюнхенский клуб с 2012 года.
В прошедшем сезоне он вышел на поле в 22 матчах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
СМИ сообщали, что Анчелотти хочет приобрести нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен вернуть из аренды Хамеса Родригеса.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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