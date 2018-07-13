«Наполи» интересуется полузащитником «Баварии» 

Главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти планирует приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса, сообщает "Советский спорт".
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник неаполитанцев продолжает комплектовать состав команды. Анчелотти работал с Мартинесом, когда был главным тренером «Баварии».
Хавбек выступает за мюнхенский клуб с 2012 года.
В прошедшем сезоне он вышел на поле в 22 матчах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
СМИ сообщали, что Анчелотти хочет приобрести нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема.
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Ранее сообщалось, что «Реал» намерен вернуть из аренды Хамеса Родригеса.