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Валерий Газзаев: Мне нравится работа Гончаренко
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Валерий Газзаев: Мне нравится работа Гончаренко 

Советский спорт 6 часов назад
«Очень хорошо! На протяжении последних полутора десятков лет для ЦСКА считается неудовлетворительным результатом любое место, кроме первого. Команда находится под постоянным давлением и всегда должна демонстрировать игру высокого уровня.
Однако, даже несмотря на то, что „армейцы“ не выиграли золото, мне работа Виктора Михайловича нравится. В том числе потому, что он уделяет внимание молодым футболистам, не боится ставить их в состав, даже в матчах Лиги чемпионов. Как итог, некоторые из них уже вызываются в национальную сборную», — приводит слова Газзаева «Прессбол».
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