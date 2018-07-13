Валерий Газзаев: Мне нравится работа Гончаренко 

«Очень хорошо! На протяжении последних полутора десятков лет для ЦСКА считается неудовлетворительным результатом любое место, кроме первого. Команда находится под постоянным давлением и всегда должна демонстрировать игру высокого уровня.
Однако, даже несмотря на то, что „армейцы“ не выиграли золото, мне работа Виктора Михайловича нравится. В том числе потому, что он уделяет внимание молодым футболистам, не боится ставить их в состав, даже в матчах Лиги чемпионов. Как итог, некоторые из них уже вызываются в национальную сборную», — приводит слова Газзаева «Прессбол».