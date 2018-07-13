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Сегодня трамвай №4 придётся ждать 40 минут
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Сегодня трамвай №4 придётся ждать 40 минут 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня трамвай маршрута №4 (6-я Дачная — 10-я Дачная) работает с интервалом в 40 минут. Это связано с тем, что весь день по данному направлению будет действовать лишь один вагон. Об изменениях в расписании сообщили в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова» социальной сети «Вконтакте».
На сегодня отменяются рейсы отправлением:
— от 6-й Дачной в 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40;
— от 10-й Дачной в 6:40, 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00.
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