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В России начинается строительство к чемпионату мира по хоккею
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В России начинается строительство к чемпионату мира по хоккею 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Не успели закончить с одним, а деньги снова нужны.
Не успел закончиться Чемпионат мира по футболу, как российские спортсмены начали требовать скорейшего начала подготовки к следующему международному турниру — молодежному чемпионату по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, сообщает агентство «ЦИАН».
В рамках подготовки к этому мероприятию необходимо построить новый стадион в Новосибирске, заявил Владислав Третьяк, занимающий должность главы Федерации хоккея России.
По его словам, все предваряющие строительство процедуры необходимо запустить как можно раньше. При этом стройку стадиона нужно распланировать таким образом, чтобы ввод в эксплуатацию не был назначен в последний момент, иначе не избежать доработок.
Также глава хоккеистов отметил необходимость оснастить ледовую арену современным оборудованием. Он напомнил, как сложно было добиться разрешения провести ЧМ по хоккею именно в Новосибирске и теперь необходимо соответствовать. Закончить строительство нужно не позднее середины лета 2022 года.
Проект при этом должен быть готов уже в текущем году. Разрабатывать проект будет проектный институт «Арена» из Москвы. Стоимость проекта составляет 89,1 млн рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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