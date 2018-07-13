В России начинается строительство к чемпионату мира по хоккею

Не успели закончить с одним, а деньги снова нужны.

Не успел закончиться Чемпионат мира по футболу, как российские спортсмены начали требовать скорейшего начала подготовки к следующему международному турниру — молодежному чемпионату по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, сообщает агентство «ЦИАН»

В рамках подготовки к этому мероприятию необходимо построить новый стадион в Новосибирске, заявил Владислав Третьяк , занимающий должность главы Федерации хоккея России.

По его словам, все предваряющие строительство процедуры необходимо запустить как можно раньше. При этом стройку стадиона нужно распланировать таким образом, чтобы ввод в эксплуатацию не был назначен в последний момент, иначе не избежать доработок.

Также глава хоккеистов отметил необходимость оснастить ледовую арену современным оборудованием. Он напомнил, как сложно было добиться разрешения провести ЧМ по хоккею именно в Новосибирске и теперь необходимо соответствовать. Закончить строительство нужно не позднее середины лета 2022 года.

Проект при этом должен быть готов уже в текущем году. Разрабатывать проект будет проектный институт «Арена» из Москвы. Стоимость проекта составляет 89,1 млн рублей.