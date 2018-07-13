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Защитник «Салавата Юлаева» Панин: «Показал несколько приемов Арловскому»
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Защитник «Салавата Юлаева» Панин: «Показал несколько приемов Арловскому» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал об отпуске в США и встрече с бойцом UFC Андреем Арловским.
«Я всё совмещал. Я уезжаю в Америку потому, что могу там совместить всё. Пляжный отдых, рестораны, подготовка, там есть все условия. Показал ли Арловский какие-то приемы? Я ему показал. Мы собрались дружеской тусовкой, каждую субботу пацаны в Америке ходят в русскую баню», — сказал Панин в интервью Бизнес Online.
Напомним, что Панин считается одним из самых жестких защитников КХЛ.
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