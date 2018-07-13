Защитник «Салавата Юлаева» Панин: «Показал несколько приемов Арловскому»

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал об отпуске в США и встрече с бойцом UFC Андреем Арловским.

«Я всё совмещал. Я уезжаю в Америку потому, что могу там совместить всё. Пляжный отдых, рестораны, подготовка, там есть все условия. Показал ли Арловский какие-то приемы? Я ему показал. Мы собрались дружеской тусовкой, каждую субботу пацаны в Америке ходят в русскую баню», — сказал Панин в интервью Бизнес Online.

Напомним, что Панин считается одним из самых жестких защитников КХЛ.