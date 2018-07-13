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Астролог назвал победителя ЧМ-2018
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Астролог назвал победителя ЧМ-2018 

News.ru 6 часов назад
Фото: News.ru
Хотя сборная России уступила хорватам в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу, большинство граждан продолжают следить за ходом соревнования, желая узнать, кто же всё-таки выиграет. В решающем матче на поле в Лужниках встретятся команды Франции и Хорватии.
Болельщики ломают голову, кто же сможет одержать верх. И, хотя Франция — очевидный фаворит, избалованные неожиданными исходами матчей зрители верят, что фортуна может оказаться на стороне хорватов. News.ru решил приоткрыть завесу тайны, поэтому обратился за помощью к авторитетному астрологу Центра прогнозирования и психологии «АструС» Михаилу Чистякову.
Сумасшедший чемпионат
«Весь Чемпионат мира по футболу ненормальный по астрологическим меркам. Планеты находятся в нестоящем для себя положении. Поэтому лучшие команды уже выбыли. Осталась сильная команда — Франция. Но я думаю, что и они сойдут с дистанции», — сказал Чистяков.
Global Look Press/Elmar Kremser
Тренер сборной Франции Дидье Дешам
По его словам, чисто логически в это трудно поверить.
«Но, как ни странно, шансы по планетам больше на стороне хорватов. Франция — явный фаворит. Значит, им можно отдать в гороскопе Марс и Меркурий. А хорватам — Венеру и Юпитер. Ни одна из планет не находится в достойном положении, но Юпитер находится на асценденте. Это говорит о его доминирующем положении в этом гороскопе», — пояснил астролог.
Он добавил, что поначалу чаша весов, вероятно, будет склоняться в пользу Франции, но в результате всё изменится.
«Хорваты имеют очень хорошие шансы выиграть», — заключил собеседник News.ru.
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