Астролог назвал победителя ЧМ-2018

Хотя сборная России уступила хорватам в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу, большинство граждан продолжают следить за ходом соревнования, желая узнать, кто же всё-таки выиграет. В решающем матче на поле в Лужниках встретятся команды Франции и Хорватии.

Болельщики ломают голову, кто же сможет одержать верх. И, хотя Франция — очевидный фаворит, избалованные неожиданными исходами матчей зрители верят, что фортуна может оказаться на стороне хорватов. News.ru решил приоткрыть завесу тайны, поэтому обратился за помощью к авторитетному астрологу Центра прогнозирования и психологии «АструС» Михаилу Чистякову

Сумасшедший чемпионат

«Весь Чемпионат мира по футболу ненормальный по астрологическим меркам. Планеты находятся в нестоящем для себя положении. Поэтому лучшие команды уже выбыли. Осталась сильная команда — Франция. Но я думаю, что и они сойдут с дистанции», — сказал Чистяков.

Global Look Press/Elmar Kremser

По его словам, чисто логически в это трудно поверить.

«Но, как ни странно, шансы по планетам больше на стороне хорватов. Франция — явный фаворит. Значит, им можно отдать в гороскопе Марс и Меркурий. А хорватам — Венеру и Юпитер. Ни одна из планет не находится в достойном положении, но Юпитер находится на асценденте. Это говорит о его доминирующем положении в этом гороскопе», — пояснил астролог.

Он добавил, что поначалу чаша весов, вероятно, будет склоняться в пользу Франции, но в результате всё изменится.

«Хорваты имеют очень хорошие шансы выиграть», — заключил собеседник News.ru.