На самарской набережной пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»

На протяжении пяти дней на набережной реки Волга будут проходить игры по четырем видам пляжного спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. За время проведения соревнований, будет разыгран призовой фонд в 1,5 млн рублей. Игры по всем направлениям пройдут на 20 оборудованных площадках.

На Фестивале ожидается более 1 тыс. участников со всей России. К судейству игр приглашены профессиональные судьи.

Для всех гостей и участников состоятся конкурсы с призами от организатора и партнеров мероприятия. На фестивале планируются мастер-классы от известных спортсменов волейболистов — Тараса Мыськива и Руслана Даянова

Организаторы Фестиваля — департамент физической культуры и спорта Самары и компания «Комус».

21 июля в 10:00 состоится официальное открытие Фестиваля. На протяжении трех дней с 18 по 20 июля пройдет награждение победителей соревнований по пляжному волейболу и пляжному теннису. 21 и 22 июля состоятся игры среди команд по пляжному футболу и пляжному регби. 22 июля в 17:00 пройдет финальное награждения команд победителей и закрытие Фестиваля.