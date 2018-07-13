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На самарской набережной пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
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На самарской набережной пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» 

Волга Ньюс 6 часов назад
На протяжении пяти дней на набережной реки Волга будут проходить игры по четырем видам пляжного спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. За время проведения соревнований, будет разыгран призовой фонд в 1,5 млн рублей. Игры по всем направлениям пройдут на 20 оборудованных площадках.
На Фестивале ожидается более 1 тыс. участников со всей России. К судейству игр приглашены профессиональные судьи.
Для всех гостей и участников состоятся конкурсы с призами от организатора и партнеров мероприятия. На фестивале планируются мастер-классы от известных спортсменов волейболистов — Тараса Мыськива и Руслана Даянова.
Организаторы Фестиваля — департамент физической культуры и спорта Самары и компания «Комус».
21 июля в 10:00 состоится официальное открытие Фестиваля. На протяжении трех дней с 18 по 20 июля пройдет награждение победителей соревнований по пляжному волейболу и пляжному теннису. 21 и 22 июля состоятся игры среди команд по пляжному футболу и пляжному регби. 22 июля в 17:00 пройдет финальное награждения команд победителей и закрытие Фестиваля.
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