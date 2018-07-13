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Строительство объектов на территории «Лужников» возобновят через одну-две недели после окончания ЧМ-2018
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Строительство объектов на территории «Лужников» возобновят через одну-две недели после окончания ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Строительные работы на объектах, расположенных на территории спортивного комплекса «Лужники», возобновят через одну-две недели после окончания ЧМ-2018. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Буквально через неделю после окончания чемпионата мира мы планируем возобновить работы. Мобилизует всех, кто отдыхал. Через две недели будем уже стопроцентно на всех объектах. У нас есть четкое понимание сейчас, какие временные конструкции мы оставим после чемпионата. Это часть раздевалок, часть мест общественного пользования. Сейчас есть четкая программа, что остается, что демонтируется. Демонтаж будет выполнен в течение двух недель», — сказал М. Хуснуллин.
Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля.
В мае текущего года М. Хуснуллин сообщал, что строительные работы на территории спортивного комплекса «Лужники» будут приостановлены на время проведения чемпионата мира 2018 г. по футболу.
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