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Часть чиновников уволят по итогам их работы по проведению ЧМ-2018
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Часть чиновников уволят по итогам их работы по проведению ЧМ-2018 

Деловое сообщество 6 часов назад
По итогам проведения в Ростове-на-Дону Чемпионата мира по футболу-2018 часть чиновников уволят. Об этом в ходе пресс-конференции в городском пресс-центре рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Могу обещать, что вы можете вскоре не услышать некоторых имён, которые не справились, либо справились не так, как ставилась задача», — рассказал глава региона. При этом конкретные фамилии названы не были. Тем не менее, есть и те, кто удивил приятно.
«Тем, кто сделал всё на высоком уровне, сказать спасибо, поощрить. Если говорить о новых именах, то я увидел людей, которые способны решать задачи большого уровня», — добавил Василий Голубев. Глава региона отметил, что последний день ЧМ-2018 (в воскресенье, 15 июля) — это только начало нового этапа — этапа адаптации наследия Мундиаля к дальнейшей жизни города и региона.
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