Захватывающие соревнования по дрифту пройдут во Владивостоке

14 июля на территории Владивостокского туристического-рекреационного кластера «Примринг» пройдут соревнования по дрифту РДС-Восток.

Обещают, что состязания пройдут на высшем уровне. На данный момент проводятся последние заготовки будущего грандиозного шоу. В соревновании будут участвовать 26 пилотов и 6 команд.

Отметим, во время соревнований будут работать различные площадки для любителей дрифта, где любой желающий сможет сфотографироваться, принять участие в различных розыгрышах, а также приобрести сувенирную продукцию мероприятия.