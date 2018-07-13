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Захватывающие соревнования по дрифту пройдут во Владивостоке
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Захватывающие соревнования по дрифту пройдут во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 6 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
14 июля на территории Владивостокского туристического-рекреационного кластера «Примринг» пройдут соревнования по дрифту РДС-Восток.
Обещают, что состязания пройдут на высшем уровне. На данный момент проводятся последние заготовки будущего грандиозного шоу. В соревновании будут участвовать 26 пилотов и 6 команд.
Отметим, во время соревнований будут работать различные площадки для любителей дрифта, где любой желающий сможет сфотографироваться, принять участие в различных розыгрышах, а также приобрести сувенирную продукцию мероприятия.
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