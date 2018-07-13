Тилеманс: «Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира»

Хавбек сборной Бельгии Юри Тилеманс поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира.

"Хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасную подготовку и организацию мундиаля. Особенно понравилось, что перелеты между городами проходили практически незаметно. Можно с уверенностью сказать, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира.

Тренировочные условия на подмосковной базе в Дедовске также заслуживают отдельных слов благодарности. Можно сказать, что мы с пользой провели все это время здесь. Большое спасибо России", — сказал Тилеманс.

В матче 1/2 финала Бельгия проиграла Франции со счетом 0:1. В матче за третье место бельгийцы встретятся с англичанами. Игра пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, начало — 17:00 мск.

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17:00 14.07.2018

Бельгия — Англия