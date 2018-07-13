Ещё
В Казани благоустроили двор по ул. Ак. Завойского
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани благоустроили двор по ул. Ак. Завойского 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Казанцы устроили праздник по случаю завершения работ по благоустройству двора у дома №25 по ул. Ак. Завойского, сообщает пресс-служба исполкома.
За несколько месяцев неопрятный двор заметно преобразился. Здесь появились игровая и многофункциональная площадка, пригодные для круглогодичного использования. Небольшой сквер, в центре которого стоит семиметровая живая голубая ель, также привели в порядок: высадили кустарники, установили урны и скамейки. По периметру сквера проложили дорожки для катания на роликах и самокатах.
АиФ Казань: последние новости
Илья Варламов выложил видео о Казани Полузащитник Кевин де Брёйне: Бельгия может выйти в финал Шесть матчей на «Казань Арене» посетили более 254 тыс. болельщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России5
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли43
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение