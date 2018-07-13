В Казани благоустроили двор по ул. Ак. Завойского

Казанцы устроили праздник по случаю завершения работ по благоустройству двора у дома №25 по ул. Ак. Завойского, сообщает пресс-служба исполкома.

За несколько месяцев неопрятный двор заметно преобразился. Здесь появились игровая и многофункциональная площадка, пригодные для круглогодичного использования. Небольшой сквер, в центре которого стоит семиметровая живая голубая ель, также привели в порядок: высадили кустарники, установили урны и скамейки. По периметру сквера проложили дорожки для катания на роликах и самокатах.