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Экс-защитник «Нэшвилла» Бартли перешел в «Куньлунь»
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Экс-защитник «Нэшвилла» Бартли перешел в «Куньлунь» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
«Куньлунь» подписал контракт с защитником Виктором Бартли, сообщает Твиттер КХЛ. Соглашение между китайским клубом и 30-летним канадцем рассчитан на два года.
В прошлом сезоне Бартли выступал за шведский «Эребру». В 44 матчах он набрал 15 (2+13) очков. Ранее он выступал только в Северной Америке. В НХЛ он выступал за «Нэшвилл» и «Монреаль». В общей сложности в его активе 23 (1+22) балла за результативность в 121 матчах.. @KRSchina заключил двухлетний контракт с канадским защитником Виктором Бартли
— KHL Media Team (@khlmediateam) 13 июля 2018 г.
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