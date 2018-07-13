Экс-защитник «Нэшвилла» Бартли перешел в «Куньлунь»

«Куньлунь» подписал контракт с защитником Виктором Бартли, сообщает Твиттер КХЛ. Соглашение между китайским клубом и 30-летним канадцем рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Бартли выступал за шведский «Эребру». В 44 матчах он набрал 15 (2+13) очков. Ранее он выступал только в Северной Америке. В НХЛ он выступал за «Нэшвилл» и «Монреаль». В общей сложности в его активе 23 (1+22) балла за результативность в 121 матчах.. @KRSchina заключил двухлетний контракт с канадским защитником Виктором Бартли

— KHL Media Team (@khlmediateam) 13 июля 2018 г.