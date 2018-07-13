Откровения мундиаля. Чем запомнился ЧМ-2018

Эксперты НСН перечислили самые яркие моменты и новшества чемпионата мира.

У всего хорошего есть одна не самая хорошая черта: оно имеет тенденцию заканчиваться. Нам с вами остается увидеть только два матча. Бронзовый: между Англией и Бельгией; и золотой: между Францией и Хорватией.

НСН решила спросить экспертов, тех, кто на протяжении всего чемпионата следил вместе с нами за матчами, интригами, победами и поражениями, что им запомнилось?

Экс-спартаковец Денис Бояринцев , ныне тренирующий ивановский «Текстильщик», назвал главное, по его мнению, откровение мундиаля.

«Безусловно, выступление нашей сборной. Та самоотдача, желание, жажда борьбы, выход из группы. Потом победа над испанцами, интригующий матч с Хорватией, серия послематчевых пенальти. Эти эмоции! Разочарование — это сборная Германии. Ее вылет на ранней стадии. Хорваты удивили, у них прошла смена поколений и получилась очень сильная сборная», — выделил ключевые моменты Денис Бояринцев.

Согласился с мнением Бояринцева и бывший армеец Евгений Алдонин , с одной лишь оговоркой относительно нашей сборной — это явный провал в игре с Уругваем. Россия тогда уступила — 0:3.

А вот в недавнем прошлом наставнику юношеской сборной России Равилю Сабитову запомнилось выступление не только нашей команды.

«Все команды были колоритны, на каждую было интересно смотреть, каждая выделялась по-своему. Особенно мне запомнилась команда Японии, чьи болельщики после матча убирали за собой мусор на трибунах. Это было очень приятно. Японцы показала всем нам пример», — похвалил фанатов Равиль Сабитов.

Сменивший Сабитова на посту наставника российской юношеской сборной Андрей Гордеев обратил внимание на впервые использованную на мундале систему видеоповторов.

«Всегда ЧМ задает тренд, в этом году — это система видеоповторов, но систему нужно еще развивать. Еще хочу отметить игру крайних защитников. Говорю, прежде всего, о Марсело. Тогда, когда на этой позиции игрок не только может сделать передачу, но и подключается к атаке, ведет игру на этой позиции, это очень украшает общий рисунок», — отметил Андрей Гордеев.

Чем еще запомнится завершающийся чемпионат мира? Конечно, небывалым интересом болельщиков, которые себе почти не отказывали. За месяц они потратили около 2 миллиардов рублей. Причем, подавляющее число фанатов приехало из Китая, страны, чья команда в Россию не отобралась.

Запомнится мундиаль рекордным количеством автоголов, и назначенными после просмотра эпизодов пеальти — система видеоповторов в действии.

Роналду стал самым возрастным футболистом, забившим четыре гола на Чемпионате мира, а вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари вышел на поле в возрасте 45 лет 161 дня. Вот уже верно, что не только любви, но и футболу все возрасты покорны.

Наталья Шатова