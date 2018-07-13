Откровения мундиаля. Чем запомнился ЧМ-2018 

Эксперты НСН перечислили самые яркие моменты и новшества чемпионата мира.
У всего хорошего есть одна не самая хорошая черта: оно имеет тенденцию заканчиваться. Нам с вами остается увидеть только два матча. Бронзовый: между Англией и Бельгией; и золотой: между Францией и Хорватией.
НСН решила спросить экспертов, тех, кто на протяжении всего чемпионата следил вместе с нами за матчами, интригами, победами и поражениями, что им запомнилось?
Экс-спартаковец Денис Бояринцев, ныне тренирующий ивановский «Текстильщик», назвал главное, по его мнению, откровение мундиаля.
«Безусловно, выступление нашей сборной. Та самоотдача, желание, жажда борьбы, выход из группы. Потом победа над испанцами, интригующий матч с Хорватией, серия послематчевых пенальти. Эти эмоции! Разочарование — это сборная Германии. Ее вылет на ранней стадии. Хорваты удивили, у них прошла смена поколений и получилась очень сильная сборная», — выделил ключевые моменты Денис Бояринцев.
Согласился с мнением Бояринцева и бывший армеец Евгений Алдонин, с одной лишь оговоркой относительно нашей сборной — это явный провал в игре с Уругваем. Россия тогда уступила — 0:3.
А вот в недавнем прошлом наставнику юношеской сборной России Равилю Сабитову запомнилось выступление не только нашей команды.
«Все команды были колоритны, на каждую было интересно смотреть, каждая выделялась по-своему. Особенно мне запомнилась команда Японии, чьи болельщики после матча убирали за собой мусор на трибунах. Это было очень приятно. Японцы показала всем нам пример», — похвалил фанатов Равиль Сабитов.
Сменивший Сабитова на посту наставника российской юношеской сборной Андрей Гордеев обратил внимание на впервые использованную на мундале систему видеоповторов.
«Всегда ЧМ задает тренд, в этом году — это система видеоповторов, но систему нужно еще развивать. Еще хочу отметить игру крайних защитников. Говорю, прежде всего, о Марсело. Тогда, когда на этой позиции игрок не только может сделать передачу, но и подключается к атаке, ведет игру на этой позиции, это очень украшает общий рисунок», — отметил Андрей Гордеев.
Чем еще запомнится завершающийся чемпионат мира? Конечно, небывалым интересом болельщиков, которые себе почти не отказывали. За месяц они потратили около 2 миллиардов рублей. Причем, подавляющее число фанатов приехало из Китая, страны, чья команда в Россию не отобралась.
Запомнится мундиаль рекордным количеством автоголов, и назначенными после просмотра эпизодов пеальти — система видеоповторов в действии.
Роналду стал самым возрастным футболистом, забившим четыре гола на Чемпионате мира, а вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари вышел на поле в возрасте 45 лет 161 дня. Вот уже верно, что не только любви, но и футболу все возрасты покорны.
Наталья Шатова