Руни объяснил, почему перешёл из «Эвертона» в «Ди-Си Юнайтед» 

Английский нападающий Уэйн Руни рассказал почему принял решение перейти из клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Ди-Си Юнайтед».
«В «Эвертоне» ближе к концу прошлого сезона мне ясно дали понять, что будут счастливы, если я уйду. По какой причине, я до сих пор не знаю, ведь я был лучшим бомбардиром команды, даже несмотря на то что играл в полузащите большую часть сезона», — приводит слова Руни ESPN.
Он отметил что, учитывая такие обстоятельства он принял решение покинуть команду.
«С этого момента стал доступен вариант с «Ди-Си», а также несколько других, я почувствовал, что покинуть клуб — правильное решение», — добавил англичанин.
В 2002 году Руни дебютировал в профессиональном футболе в составе «Эвертона», спустя два года он перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл значительную часть своей карьеры — 13 лет. В 2017 году форвард вернулся в клуб из Ливерпуля, но спустя сезон покинул его, подписав контракт с американским «Ди-Си Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» поприветствовал Руни в МLS.