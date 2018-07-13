Руни объяснил, почему перешёл из «Эвертона» в «Ди-Си Юнайтед»

Английский нападающий Уэйн Руни рассказал почему принял решение перейти из клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Ди-Си Юнайтед».

«В «Эвертоне» ближе к концу прошлого сезона мне ясно дали понять, что будут счастливы, если я уйду. По какой причине, я до сих пор не знаю, ведь я был лучшим бомбардиром команды, даже несмотря на то что играл в полузащите большую часть сезона», — приводит слова Руни ESPN.

Он отметил что, учитывая такие обстоятельства он принял решение покинуть команду.

«С этого момента стал доступен вариант с «Ди-Си», а также несколько других, я почувствовал, что покинуть клуб — правильное решение», — добавил англичанин.

В 2002 году Руни дебютировал в профессиональном футболе в составе «Эвертона», спустя два года он перешёл в « Манчестер Юнайтед », где провёл значительную часть своей карьеры — 13 лет. В 2017 году форвард вернулся в клуб из Ливерпуля, но спустя сезон покинул его, подписав контракт с американским «Ди-Си Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» поприветствовал Руни в МLS.