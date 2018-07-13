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Джеймс Ки: «Торо Россо» в этом сезоне катается на американских гонках"
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Джеймс Ки: «Торо Россо» в этом сезоне катается на американских гонках" 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки признался, что команда не удовлетворена текущими результатами сезона. Он подчеркнул, что команду не устраивает чередование взлетов и падений.
— В этом сезоне мы словно катаемся на американских горках, — цитирует F1i Ки. — Честно говоря, мы недовольны тем, где оказались. Для этого есть много причин. Иногда у нас хороший темп, но чего-то другого не хватает. Некоторые проблемы исходят из шасси. Скоро мы кое-что изменим. Надеюсь, это поможет добиться прогресса. Самое неприятное, что мы знаем, как решать эти проблемы, но не можем решить их все разом, чтобы все заработало.
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