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Во время раскопок на Дону поисковики нашли десятки боеприпасов и обмундирования времен войны
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Во время раскопок на Дону поисковики нашли десятки боеприпасов и обмундирования времен войны 

161.ru 5 часов назад
Фото: 161.ru
На берегу реки Миус нашли каску советского солдата и патроны
Специалиста поискового отряда «Миус— Фронт» сейчас ведут раскопки под Таганрогом. Накануне специалисты на берегу реки Миус наткнулись на целый арсенал времен Великой Отечественной войны. Саперная лопата, каски советских солдат, фляги, личные вещи, десятки патронов и даже ящик с хорошо сохранившимися минами много лет пролежали в земле.
Ящик с минами хорошо сохранился
— Поиски наших солдат под Таганрогом у реки Миус на местах боёв осени 1941 продолжаются. Обратите внимание на специфику обмундирования и вооружения, характерного только для раннего периода войны, — прокомментировали в поисковом отряде «Миус Фронт».
Саперная лопата бойца советской армии
А в начале июля специалисты обнаружили при раскопках останки сапера 271-й Горловской дивизии. Боец добровольно пошел на немецкие огневые позиции, туда, откуда стреляли без перерыва по советским солдатам вражеские пулеметчики. Сапер хотел уничтожить неприятеля с помощью взрывчатки.
Личные вещи неизвестного солдата
— Он не дошел каких-то 20 метров до немцев. Артиллерия Советской армии накрыла вражеские огневые позиции снарядами больших калибров. В мгновение немецкие пулеметные точки сровнялись с землей. Но от близкого разрыва снаряда погиб и наш сапер, — прокомментировали поисковики. — Спустя 75 лет мы достали его из небытия.
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