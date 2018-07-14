Андрей Пятанов: Один-два рабочих сезона — и «Адмирал» вернется в элиту КХЛ

— В мае позвонил мой друг Сергей Светлов , с которым мы уже работали в ряде клубов КХЛ, рассказал о предложении из Владивостока. Долго не думали, ведь Владивосток — хоккейный город с отличной инфраструктурой и с великолепными болельщиками. Тем более что пять лет назад с «Адмиралом» уже работали, помогли клубу в его дебютный сезон в КХЛ пробиться в плей-офф и посражаться там с «Магниткой», — сказал Пятанов.

— Вы уже во Владивостоке, где 13 июля «Адмирал» начал подготовку к сезону. Реальность совпала с ожиданиями? — Нам со Светловым показалось, что за пять лет город еще больше влюбился в хоккей, интерес к клубу и со стороны болельщиков, и со стороны властей огромный, инфраструктура по-прежнему в полном порядке. Все хорошо.

— А что скажете о команде, которой многие специалисты прогнозируют роль главного аутсайдера чемпионата? — Наш штаб все негативные прогнозы отбрасывает, нам они не интересны. Безусловно, пять лет назад по составу «Адмирал» был более конкурентоспособен, особенно это касается легионеров — Шютца, Бергфорса, Коммодора, а аткже российских лидеров — Зубова, Лисина и других. Но и у нынешней команды видим хороший потенциал. Один-два рабочих сезона, кропотливый тренинг молодежи, терпение — и «Адмирал» вернется в элиту КХЛ, в кубковую зону. Собственно, это прекрасно понимает и руководство.