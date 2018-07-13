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Тренер «Адмирала» Пятанов: «Один-два рабочих сезона, и клуб вернется в элиту КХЛ»
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Тренер «Адмирала» Пятанов: «Один-два рабочих сезона, и клуб вернется в элиту КХЛ» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Тренер «Адмирала» Андрей Пятанов поделился впечатлениями от назначения и ожиданиями от предстоящего сезона. В прошлом сезоне клуб возглавляли Александр Андриевский, Фредрик Стиллман, Андрей Разин и Олег Леонтьев. В межсезонье «Адмирал» возглавил Сергей Светлов, выводивший команду в плей-офф в ее дебютный сезон.
«В мае позвонил мой друг Сергей Светлов, с которым мы уже работали в ряде клубов КХЛ, рассказал о предложении из Владивостока. Долго не думали, ведь Владивосток — хоккейный город с отличной инфраструктурой и с великолепными болельщиками. Тем более что пять лет назад с «Адмиралом» уже работали, помогли клубу в его дебютный сезон в КХЛ пробиться в плей-офф и посражаться там с «Магниткой». Нам со Светловым показалось, что за пять лет город еще больше влюбился в хоккей, интерес к клубу и со стороны болельщиков, и со стороны властей огромный, инфраструктура по-прежнему в полном порядке. Все хорошо.
Наш штаб все негативные прогнозы отбрасывает, нам они не интересны. Безусловно, пять лет назад по составу «Адмирал» был более конкурентоспособен, особенно это касается легионеров — Шютца, Бергфорса, Коммодора, а аткже российских лидеров — Зубова, Лисина и других. Но и у нынешней команды видим хороший потенциал. Один-два рабочих сезона, кропотливый тренинг молодежи, терпение — и «Адмирал» вернется в элиту КХЛ, в кубковую зону. Собственно, это прекрасно понимает и руководство.
У нас со Светловым все сложилось в дебютном сезоне «Адмирала», считаю, очень крепким получился и дебютный сезон в «Ладе», когда Тольятти вернулся в КХЛ и весь сезон боролся за плей-офф. К сожалению, потом в клубе начались не совсем хоккейные игры, которые, как известно, привели к переводу «Лады» в ВХЛ. Прекрасно понимаем, что сезон для «Адмирала» будет непростым. Пока не полностью определен состав, даем оппонентам по КХЛ фору с легионерами, делаем ставку на молодых. Плюс начинаем чемпионат с шести матчей на выезде. Но это отличные вызовы!
Мой участок работы — оборона, анализ соперников, меньшинство. У нас много молодых хоккеистов, дебютантов — и для нас, безусловно, станет определяющим осенний отрезок чемпионата, когда две трети матчей проведем на выезде. Вообще 62 игры — очень серьезный показатель, особенно для дальневосточных клубов, которые много времени проводят в дороге. Легко никому не будет. В ближайшие дни начинаем подготовку, каждый рабочий день расписан у нас даже не по часам, а по минутам. Задачи будут поставлены руководством позже — по итогам тренировочных лагерей», — цитирует Пятанова.
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