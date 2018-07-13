Ростовский штаб Навального обвинили в обмане школьника

Ростовский школьник с ником Бузотер, обучающийся сейчас за границей, обвинил ростовский штаб оппозиционера Алексея Навального в обмане. По его словам, в прошлом году они проводили конкурс видеороликов, в котором нужно было рассказать о проблемах донской столицы. Лучшему участнику полагался приз. Школьник был и рад постараться — записал из-за границы обращение, в котором без примеров и фактологии раскритиковал дороги, коррупцию в учебных и медицинских учреждениях, плохую работу предприятий, а также проблемы с безопасностью на улицах.

Однако в новом видео молодой человек признался, что призов так и не получил. В новом видео, которое также записано из-за границы, он жалуется: «С каждым днём становилось всё сложнее и сложнее ждать. Я хотел попасть в эту пятёрку финалистов, получить призы, общественное признание и радость от осознания того, что я совершил акт гражданской активности. Ждал долго, сильно исхудал, не спал по ночам. В тот момент я ожидал результаты еще двух просроченных конкурсов», — говорит Бузотер в новом видео. «Прошло несколько месяцев. Парень, которому надо было скидывать видеозаписи, сказал, что ролик прислал только я один. Ну и ладно. Сказали бы, что я один, и я один победил и дали бы мне приз. Но нет, ради меня одного команда Навального решила даже пальцем не пошевелить. Я не человек, я не избиратель, я не гражданин. Они воруют призы и лгут», — заключил школьник в своем видеообращении. Бузотер также отметил, что ростовский штаб Навального просто не стал проводить конкурс с одним участником, однако при этом они даже не извинились перед ним. «Они не сочли нужным даже извиниться. Да хотя бы запостить моё видео в паблик команды Навального в Ростове-на-Дону. Я бы уже был рад», — добавил молодой человек. В тоже время Бузотер подчеркнул, что к самому оппозиционеру относится хорошо, однако просит Алексея Навального разобраться в том, что делает его ростовский штаб.