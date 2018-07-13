Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по страноведению

Начинаем цикл географических викторин на «Летидоре»!

В этом тесте все ответы на вопросы будут представлены исключительно названиями государств мира — вам остается выбрать нужную страну.

Предлагаем проверить, хорошо ли вы (и ваш школьник!) знаете страны мира. А через неделю приходите на наш сайт на экзамен по географии России.

Фото: Shutterstock.com Пройдите и другие наши тесты:

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