Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по страноведению 

Начинаем цикл географических викторин на «Летидоре»!
В этом тесте все ответы на вопросы будут представлены исключительно названиями государств мира — вам остается выбрать нужную страну.
Предлагаем проверить, хорошо ли вы (и ваш школьник!) знаете страны мира. А через неделю приходите на наш сайт на экзамен по географии России.
Фото: Shutterstock.com Пройдите и другие наши тесты:
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