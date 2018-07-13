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Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по страноведению
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Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по страноведению 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Letidor.ru
Начинаем цикл географических викторин на «Летидоре»!
В этом тесте все ответы на вопросы будут представлены исключительно названиями государств мира — вам остается выбрать нужную страну.
Предлагаем проверить, хорошо ли вы (и ваш школьник!) знаете страны мира. А через неделю приходите на наш сайт на экзамен по географии России.
Фото: Shutterstock.com  Пройдите и другие наши тесты:
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