Новые классы и велоцирапторы в Realm Royale

BR-шутер Realm Royale получил обновление Primal Awakening. И теперь за 950 корон вы можете приобрести первый боевой пропуск. С помощью него у вас получится открыть 3 маунта, 4 скина на курочек, прогрессивные скины на Война и Убийцу, 8 эмоций, 4 титула, 2 эффекта падения, 12 аватарок, 10 граффити и 3 бэкграунда.

Были внесены изменения в систему опыта. Теперь вы получаете по 20 XP за каждую минуту в матче. Если ваш персонаж займет первое место, то тогда ему начислят 200 XP, второе — 150, третье — 300. И за первое убийство вам подарят 100 XP (а за следующие только по 20). Также на карте произошли различные визуальные изменения. И были исправлены всевозможные баги. Вдобавок ко всему продюсер Realm Royale Рори «Drybear» Ньюбро сообщил, что сейчас в разработке находятся два новых класса.