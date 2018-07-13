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В лагере для юных росгвардейцев в Ханты-Мансийске открылась вторая смена
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В лагере для юных росгвардейцев в Ханты-Мансийске открылась вторая смена 

АиФ Югра 5 часов назад
Фото: АиФ Югра
В военно-патриотическом лагере «Юный росгвардеец», расположенном в живописнейшем месте Ханты-Мансийска — на территории природного парка «Самаровский чугас», начала свою работу вторая смена.
В течение шести дней мальчики и девочки в возрасте от 12 до 14 лет, кроме увлекательного отдыха, будут получать здесь навыки тактической, огневой, строевой, медицинской подготовки, военной топографии, освоят азы рукопашного боя, РХБ защиты, рассказали в лагере.
Занятия со школьниками проводят воспитатели кадетских классов школы № 8, им помогают консультанты и инструкторы из числа ветеранов ОМОН, участников боевых действий, а в свободное от службы время подключаются действующие бойцы спецподразделений Росгвардии.
11-летняя Юлиана Панова осталась на вторую смену вместе с родным 12-летним братом Виктором.
«Мы стреляли из пневматического оружия, осваивали навыки высотной подготовки, посетили выставку экспонатов, посвящённых участникам боевых действий, организованную сотрудником Росгвардии. Вите нравится в лагере играть в футбол, изучать приёмы рукопашного боя, огневую подготовку, игры «В поисках разведчика», «Весёлые старты», «Ралли выживания», — сказала Юлиана.
Программа пребывания в лагере составлена таким образом, что у детей практически каждая минута наполнена интересными делами и увлекательными мероприятиями. А по вечерам для воспитанников организован музыкальный марафон, песни под гитару у костра.
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