Кем «Реал» заменит Роналду. Мадридцы выбирают из этих 6 суперзвезд

Трансфер, который до сих пор кажется невероятным, состоялся — «Ювентус» заплатил 112 млн евро за Криштиану, и поставил ”Реал” в непривычные условия. Обычно это мадридцы как опытный купец подолгу выцеливают трансферную мишень, чтобы потом бомбануть очередной рекордной сделкой. А теперь деньгами завалили уже их, но поди используй их, если не просчитывал такой сценарий заранее. А Флорентино Перес очевидно не просчитывал. Более того, и сейчас у него много разных идей и вариантов. Вместо Роналду «Реал» может взять как одного игрока на позицию крайнего или второго нападающего, так и двоих — его и ударного центрфорварда вместо потускневшего Бензема. Выбирать приходится как по игровым качествам, так и по маркетинговым. Вот главные кандидаты.

Неймар (”ПСЖ”, € 180 млн)

Бразильца застебали за его симуляции на ЧМ, но он остается идеальным вариантом для «Реала». Дорого, богато, троллинг «Барсы» (а слухи о его возможном переезде в Мадрид появились почти сразу после трансфера в «ПСЖ»). Только покупка третьего по статусу игрока мира позволит «Реалу» превзойти «Ювентусу» в масштабности сделки. Заплатить при этом нужно какие-то космические 400 млн отступных. Вряд ли шейхи согласятся на меньшее, выложив год назад 222 млн плюс чумовые подъемные и зарплата. Испанские медиа утверждают, что такие траты — чересчур даже для Переса.

Килиан Мбаппе (”ПСЖ”, € 120 млн)

Еще одна потенциальная суперсделка с теми же препятствиями — шейхами и сумасшедшими деньгами. Мбаппе тоже только 1 июля стал стопроцентным игроком парижан по завершении периода аренды у «Монако». Нереальный вундеркинд рано или поздно должен оказаться в «Реале», но сейчас это будет максимально дорого и сложно.

Самый реалистичный на данный момент вариант. Роман Абрамович , кажется, входит в режим экономии, а ему еще нужно заплатить отступные Конте. К тому же бельгиец, по ощущениям, своего потолка в «Челси» достиг.

Пауло Дибала (”Ювентус”, € 110 млн)

Еще до завершения сделки по Роналду писали о возможности его обмена на Дибалу. Причем с доплатой со стороны «Реала». Но сторонам не удалось договориться. Это логично: «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов, а купить Роналду, продав Дибалу, означало бы топтаться на месте на этом пути. Поэтому для начала туринцы хотят отбить немного денег продажей Игуаина. Но «Реалу» он не нужен. А вот предложение за Дибалу мадридцы могут и улучшить: все равно будет в разы меньше, чем стоят Мбаппе и Неймар.

Кейн сейчас на пике, а в АПЛ все хорошо с деньгами, поэтому соблазить «Тоттенхэм» будет трудно. Да и сохранить главную звезду сборной Англии на ЧМ на Британских островах — это практически дело чести. А ведь одного Кейна «Реалу» будет мало — покупку только центрфорварда, без игрока более широкого атакующего спектра, в Мадриде не рассматривают.

Мауро Икарди (”Интер”, € 95 млн)

Еще один кандидат, которого надо покупать не вместо, а вместе с кем-то. Между тем, он будет самым дешевым и самым тихим с точки зрения имиджевой отдачи. А забивать будет больше Бензема.

Болельщики — за Азара

Marca провела опрос, в котором приняло участие больше 200 тысяч болельщиков «Реала». Результаты таковы.

Азар опередил Неймара с минимальным преимуществом: 15 против 14 процентов. Наименее желанный из предложенных вариантов — Кейн, за него проголосовало 10%.

План B Есть еще два менее вероятных (по оценкам испанских инсайдеров) варианта.

Роберт Левандовски — вроде бы не прочь покинуть «Баварию», но его агент категорически опроверг такой вариант. Мохамед Салах — ЧМ ему сломал аккурат капитан «Реала», да и для «Ливерпуля» сейчас сохранить египтянина — дело принципа.

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