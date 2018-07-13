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Балотелли злобно пошутил над сборной Англии в отместку критикам
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Балотелли злобно пошутил над сборной Англии в отместку критикам 

SPORT24.ru 4 часа назад
Итальянский форвард Марио Балотелли использовал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ с Хорватией (1:2), чтобы ответить своим английским критикам. Ранее по ходу карьеры Балотелли играл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
"Он отправляется домой… Невозможно.
Мне жаль, ведь я люблю Англию. Но все, кто до сих пор слал мне тупые сообщения и оскорбления, вы это заслужили!”, — написал Балотелли в «Инстаграме», использовав строчку из неофициального гимна сборной Англии — It's coming home (”Он отправляется домой").
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