Балотелли злобно пошутил над сборной Англии в отместку критикам

Итальянский форвард Марио Балотелли использовал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ с Хорватией (1:2), чтобы ответить своим английским критикам. Ранее по ходу карьеры Балотелли играл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

"Он отправляется домой… Невозможно.

Мне жаль, ведь я люблю Англию. Но все, кто до сих пор слал мне тупые сообщения и оскорбления, вы это заслужили!”, — написал Балотелли в «Инстаграме», использовав строчку из неофициального гимна сборной Англии — It's coming home (”Он отправляется домой").