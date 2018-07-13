Сычёв забил два гола в матче «Кубка болельщиков» 

В Москве на Красной площади прошёл матч между сборной «Кубка болельщиков — 2018» по футболу и командой звезд. Матч игрался в формате 6х6, два тайма по 25 минут и завершился вничью со счетом 3:3. Турнир прошёл при поддержке Российского футбольного союза.
Ранее в каждом городе, который принимает мировое первенство, проводился турнир «Кубок болельщиков» в рамках поддержки сборной России на домашнем чемпионате мира. По итогам турниров из команд победителей были выбраны лучшие игроки, которые вошли в состав сборной болельщиков и получили уникальный шанс приехать в Москву и сыграть в гала-матче с известными футболистами, звездами спорта и шоу-бизнеса.
В частности, за команду звёзд играли бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв, Илья Леонов (двукратный чемпион мира по пляжному футболу), Михаил Лихачёв (тренер сборной России по пляжному футболу), Олег Денисов (чемпион Европы по мини-футболу), хореограф Евгений Папунаишвили и другие звезды спорта и шоу-бизнеса. Отметим, что два гола в этом матче записал на свой счёт Сычёв.