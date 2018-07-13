Сычёв забил два гола в матче «Кубка болельщиков»

В Москве на Красной площади прошёл матч между сборной «Кубка болельщиков — 2018» по футболу и командой звезд. Матч игрался в формате 6х6, два тайма по 25 минут и завершился вничью со счетом 3:3. Турнир прошёл при поддержке Российского футбольного союза

Ранее в каждом городе, который принимает мировое первенство, проводился турнир «Кубок болельщиков» в рамках поддержки сборной России на домашнем чемпионате мира. По итогам турниров из команд победителей были выбраны лучшие игроки, которые вошли в состав сборной болельщиков и получили уникальный шанс приехать в Москву и сыграть в гала-матче с известными футболистами, звездами спорта и шоу-бизнеса.