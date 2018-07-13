Ещё
Кемеровчанка будет выступать за женскую сборную России по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кемеровчанка будет выступать за женскую сборную России по футболу 

АиФ Кузбасс 4 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Жительница Кемерова Анастасия Воронина будет выступать за женскую национальную сборную по футболу.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, спортсменку вызвали на спортивные игры БРИКС, которые будутпроходить в ЮАР (Йоханнесбург) с 12 по 24 июля. Игры БРИКС станут подготовкой к I отборочному раунду Чемпионата Европы по футболу 2018. Анастасия Воронина выступает за кемеровский футбольный клуб «Кузбасс».
Напомним, женская сборная Кемеровской области по футболу завоевала серебро Первенства РФ. Матчи проходили со 2 по 10 июля в города Аша Челябинской области.
АиФ Кузбасс: последние новости
Кузбасские футболистки выиграли серебро Первенства России Сотрудники «Кузбассэнергосбыта» получили областные награды На должность мэра Новокузнецка претендует девять кандидатов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли43
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение