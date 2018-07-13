Кемеровчанка будет выступать за женскую сборную России по футболу

Жительница Кемерова Анастасия Воронина будет выступать за женскую национальную сборную по футболу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, спортсменку вызвали на спортивные игры БРИКС , которые будутпроходить в ЮАР (Йоханнесбург) с 12 по 24 июля. Игры БРИКС станут подготовкой к I отборочному раунду Чемпионата Европы по футболу 2018. Анастасия Воронина выступает за кемеровский футбольный клуб «Кузбасс».

Напомним, женская сборная Кемеровской области по футболу завоевала серебро Первенства РФ. Матчи проходили со 2 по 10 июля в города Аша Челябинской области.