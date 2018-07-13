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СМИ пишут об интересе к наставнику сборной России в чемпионате Германии
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СМИ пишут об интересе к наставнику сборной России в чемпионате Германии 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Российские СМИ сообщили, что к главному тренеру сборной России по футболу есть интерес в Бундеслиге.
Такую информацию приводит «Спорт-экспресс». Напомним, что Станислав Черчесов и сборная России впервые в истории смогли выйти в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу.
Источник пишет, что к Черчесову проявляет интерес «ряд клубов, в том числа одна команда из Бундеслиги». Отмечается, что речь не идет о ведущих командах лиги: «Баварии», «Шальке» и «Боруссии».
Станислав Черчесов ранее имел опыт выступления в Германии: с 1993 по 1995 он играл в дрезденском «Динамо». Затем он провел шесть лет в составе австрийского клуба «Тироль», в составе которого три раза выиграл чемпионат страны.
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