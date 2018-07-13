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Стали известны участники хоккейного турнира «Кубок Лады»
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Стали известны участники хоккейного турнира «Кубок Лады» 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
Самарские и тольяттинские хоккеисты приступили к тренировочным сборам
Хоккейный клуб ЦСК ВВС начал подготовку к новому сезону чемпионата ВХЛ. Спортсмены уже начали первый сбор и прошли медицинское обследование. С 13 июля по 7 августа игроки займутся общей физической подготовкой и выйдут на лед. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
— В среду, 8 августа, состоится первая товарищеская игра при подготовке к новому сезону. ЦСК ВВС сразится с «Ладой» в Тольятти, — сообщили на официальном сайте клуба.
После тестового матча самарские хоккеисты отправятся в Ижевск, на турнир памяти Василия Тарасова. В соревновании примет участие ЦСК ВВС, «Ижсталь», «Торос», «Торпедо», «Югра» и «Молот-Прикамье». Игры пройдут с 10 по 12 августа.
С 13 по 29 августа волжане проведут еще несколько товарищеских игр и учебно-тренировочных сборов и отправятся на турнир «Кубок Лады». Там ЦСК ВВС померится силами с ХК «Саров», «Ижсталью» и тольяттинской «Ладой».
«Кубок Лады» является подготовительным турниром, где команды могут попробовать свои силы перед началом сезона. Первенство проводят регулярно, с 2003 года. За это время его участниками становились «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, «Барыс» из Астаны, екатеринбургский «Автомобилист» и другие именитые зарубежные и отечественные команды.
В начале сентября самарские хоккеисты протестируют лед в спорткомплексе «Кристалл», где и проведут все домашние чемпионата ВХЛ. Спарринг-партнером волжан будет «Лада» Тольятти.
По результатам прошлого сезона хоккейный клуб ЦСК ВВС занял последнее место в турнире ВХЛ, но клубу удалось сохранить прописку во втором по силе хоккейном турнире России. А вот тольяттинская «Лада» вылетела из Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, в ВХЛ будут играть две команды из Самарской области.
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