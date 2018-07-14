Более 2 тыс. допинг-проб взято за период подготовки ЧМ-2018

Более 2 тыс. допинг-проб взято за период подготовки чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению ЧМ Алексей Сорокин

«В целом система сработала прекрасно, без каких-либо сложностей, происшествий. Все администрирование тестов осуществляется специалистами FIFA и реализуется в лаборатории в Лозанне. Всего за последние месяцы — в период подготовки к ЧМ — было взято более 2 тыс. допинг-тестов. Ни одного положительного не выявлено, все допинг-пробы отрицательные», — сообщил А. Сорокин.