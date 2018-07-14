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Более 2 тыс. допинг-проб взято за период подготовки ЧМ-2018
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Более 2 тыс. допинг-проб взято за период подготовки ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 2 тыс. допинг-проб взято за период подготовки чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению ЧМ Алексей Сорокин.
«В целом система сработала прекрасно, без каких-либо сложностей, происшествий. Все администрирование тестов осуществляется специалистами FIFA и реализуется в лаборатории в Лозанне. Всего за последние месяцы — в период подготовки к ЧМ — было взято более 2 тыс. допинг-тестов. Ни одного положительного не выявлено, все допинг-пробы отрицательные», — сообщил А. Сорокин.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что FIFA не выявила положительных допинг-проб на ЧМ-2018.
Агентство «Москва»: последние новости
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