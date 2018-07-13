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ЧМ футболу в России объявлен чистым от допинга
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ЧМ футболу в России объявлен чистым от допинга 

Авторадио 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Международная федерация футбола опубликовала данные, согласно которым все пробы, взятые перед и во время турнира, дали отрицательные результаты. При этом отмечено, что программа проверок этого года стала самой масштабной в истории мундиалей. Для проведения допинг-контроля специально были приглашены сторонние организации, аккредитованные WADA. Все пробы, а их взяли 4 тысячи, перевозились в защищенных контейнерах. Обычно такие используют банки для перевозки денег. Большая часть проб была проанализирована в лаборатории в Лозанне. На Чемпионате мира по футболу осталось сыграть только два матча: за третье место и финал.
Следующее первенство планеты пройдет через четыре года в Катаре. Глава оргкомитета предстоящего турнира заявил, что его страна возьмет за основу успешный опыт России. Катарцам очень понравилась идея паспорта болельщика, который использовался впервые, бесплатный проезд между местами проведения игр и организация фан-зон.. Международная федерация футбола опубликовала данные, согласно которым все пробы, взятые перед и во время турнира, дали отрицательные результаты. При этом отмечено, что программа проверок этого года стала самой масштабной в истории мундиалей. Для проведения допинг-контроля специально были приглашены сторонние организации, аккредитованные WADA. Все пробы, а их взяли 4 тысячи, перевозились в защищенных контейнерах. Обычно такие используют банки для перевозки денег. Большая часть проб была проанализирована в лаборатории в Лозанне. На Чемпионате мира по футболу осталось сыграть только два матча: за третье место и финал.
Следующее первенство планеты пройдет через четыре года в Катаре. Глава оргкомитета предстоящего турнира заявил, что его страна возьмет за основу успешный опыт России. Катарцам очень понравилась идея паспорта болельщика, который использовался впервые, бесплатный проезд между местами проведения игр и организация фан-зон.
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