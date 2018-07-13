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Роналду планирует погасить все задолженности в Испании
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Роналду планирует погасить все задолженности в Испании 

Газета.Ru 3 часа назад
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует погасить все задолженности в Испании перед переездом в Италию, сообщает "Советский спорт".
По информации издания AS, форвард заплатит налоговой службе Испании €18,8 млн за нарушения на сумму €14,7 млн  Роналду, который этим летом перешел из мадридского "Реала" в туринский «Ювентус» планирует закрыть дело о налоговых нарушениях, чтобы больше не возвращаться к этому.
При оформлении соглашения с налоговой службой сам нападающий присутствовать не будет. Роналду поручил это дело юристам.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить £150 млн за Азара.
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