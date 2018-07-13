Роналду планирует погасить все задолженности в Испании

По информации издания AS, форвард заплатит налоговой службе Испании €18,8 млн за нарушения на сумму €14,7 млн Роналду, который этим летом перешел из мадридского "Реала" в туринский «Ювентус» планирует закрыть дело о налоговых нарушениях, чтобы больше не возвращаться к этому.

При оформлении соглашения с налоговой службой сам нападающий присутствовать не будет. Роналду поручил это дело юристам.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить £150 млн за Азара.