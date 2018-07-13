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Николь Шерзингер, Мик Джаггер, Ульяна Сергеенко и другие гости на благотворительном ужине Натальи Водяновой в Москве
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Николь Шерзингер, Мик Джаггер, Ульяна Сергеенко и другие гости на благотворительном ужине Натальи Водяновой в Москве 

Fraufluger.ru 4 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
12 июля 2018 года, за три дня до финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, Наталья Водянова, Яна Рудковская и Посол Государства Катар в РФ Фахад Мохамедович Аль-Аттыйя собрали гостей на благотворительном
гала-ужине, приуроченном к Перекрестному Году культуры Катара и России 2018. Николь Шерзингер, Мик Джаггер, Ульяна Сергеенко и другие гости на благотворительном ужине Натальи Водяновой в МосквеМероприятие прошло в самом сердце Москвы
— Доме Пашкова, и объединило знаменитостей, известных спортсменов, и представителей
бизнеса, среди которых Его Превосходительство Хассан Аль Тавади, Глава оргкомитета
чемпионата мира по футболу FIFA-2022, Рая Аль Халифа, жена Его Превосходительства
Фахада Мохамедовича Аль-Аттыйя, Мик Джаггер, Николь Шерзингер, Сандра Недвецкая,
Дима Билан, Светлана Лобода, Алена Долецкая, Маргарита Пушкина, Алексей Моисеев,
Виктория Лопырева, Нуну Гомеш, Жулио Баптиста, Дидье Дрогба, Роберто Карлос, Ульяна
Сергеенко, Ксения Собчак и другие.
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